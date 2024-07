POL-DA: Griesheim: VW Touran (DA-AM 2511) gestohlen/ Polizei sucht Zeugen

Michelstadt (ots) - Eine Wäscherei im Wiesenweg geriet in der Zeit zwischen Sonntagmittag (21.07.) und Montagmorgen (22.07.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zugang und suchten im Büro anschließend nach Wertgegenständen. Die ungebetenen Besucher flüchteten jedoch ohne Beute vom Tatort. Hinweise bitte an die Kripo in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer ...

