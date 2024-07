POL-DA: Lautertal-Elmshausen: Büro im Visier Krimineller/Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) - Am führen Samstagmorgen (20.7.) kam es zu einem Einbruch in eine Gaststätte in der Schleiermacherstraße. Ein bislang unbekannter Mann hebelte eine Tür auf und verschaffte sich so Zutritt. Der Kriminelle entnahm wenige hundert Euro in Form von 2-Euro Münzrollen und floh in unbekannte Richtung. Der Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. ...

