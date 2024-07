Darmstadt (ots) - Am Samstag (20.7.) wurde der Polizei durch Zeugen gemeldet, dass zwischen Mittwochabend (17.7.) und Samstagmorgen 10:30 Uhr unbekannte Personen in das Gemeindezentrum in der Paul-Wagner-Straße in Darmstadt eingebrochen waren. Nach ersten Ermittlungen hebelten Kriminelle an verschiedenen Stellen und zerstörten letztendlich mehrere Fenster um ins ...

mehr