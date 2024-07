Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Gemeindezentrum

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Am Samstag (20.7.) wurde der Polizei durch Zeugen gemeldet, dass zwischen Mittwochabend (17.7.) und Samstagmorgen 10:30 Uhr unbekannte Personen in das Gemeindezentrum in der Paul-Wagner-Straße in Darmstadt eingebrochen waren. Nach ersten Ermittlungen hebelten Kriminelle an verschiedenen Stellen und zerstörten letztendlich mehrere Fenster um ins Innere vorzudringen. Dort angelangt, verwüsteten sie das Gebäude und brachen fünf weitere Türen auf. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4500 Euro geschätzt. Wie hoch die Beute ist wird aktuell noch ermittelt.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

