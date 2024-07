Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Unbekannte hinterlassen Farbschmierereien und zerstören Fensterscheiben

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

In der Nacht von Freitag (19.7.) auf Samstag (20.7.) kam es in Darmstadt-Bessungen zu einem Fall von Vandalismus an der Lichtenbergschule in der Ludwigshöhstraße. Zwischen 23 Uhr und 9:30 Uhr besprühten unbekannte Personen die Wände der Schule mit verschiedenen Schmierereien und beschädigten Fensterscheiben vermutlich mit Steinen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Kommissariat 41 der Polizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

