POL-PDNR: Diebstahl zweier Pedelecs

Neuwied (ots) - Am Dienstag, 19.03.2024, kam es am Morgen vor 10 Uhr, in Waldbreitbach (An der Alten Buche) zu einem Tageswohnungseinbruch. Bisher unbekannte Täter hebelten die Kellertür eines Einfamilienhauses auf und durchsuchten deliktstypisch das Anwesen. Die Täter entwendeten u. a. einen Tresor. In diesem Zusammenhang erhielt die Polizei einen Hinweis auf zwei dunkel gekleidete Männer, die in der Zeit von 10:00 ...

mehr