Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus in Waldbreitbach

Neuwied (ots)

Am Dienstag, 19.03.2024, kam es am Morgen vor 10 Uhr, in Waldbreitbach (An der Alten Buche) zu einem Tageswohnungseinbruch. Bisher unbekannte Täter hebelten die Kellertür eines Einfamilienhauses auf und durchsuchten deliktstypisch das Anwesen.

Die Täter entwendeten u. a. einen Tresor. In diesem Zusammenhang erhielt die Polizei einen Hinweis auf zwei dunkel gekleidete Männer, die in der Zeit von 10:00 Uhr bis 10:30 Uhr mit einem abgedeckten Gegenstand, der auf einer Sackkarre gelagert war, das Anwesen verließen. Die beiden Personen gingen in Richtung Kolpingstraße und anschließend weiter in Richtung Kolpinghaus. Ca. 10 Minuten später verließ eine weitere männliche Person die Tatörtlichkeit.

Die genannten Männer waren dunkel gekleidet, hatten dunkle Haare und einen kräftigen Körperbau.

Zeugen werden gebeten, Hinweise auf ein mögliches Tatfahrzeug oder weitere Angaben zu den verdächtigen Personen, der Kriminalinspektion Neuwied unter Tel. 02631/878-0 oder per E-Mail: kineuwied@polizei.rlp.de. zu melden.

