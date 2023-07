Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Sexuelle Belästigung - Zeugenaufruf

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Montag (17.07.2023) wurden mehrere Frauen im ÖPNV und in der Mensa der Uni Augsburg von einem bislang unbekannten Täter durch Berührungen und eindeutige Gesten sexuell belästigt.

Eine 23-jährige Frau war gegen 17.20 Uhr an der Haltestelle "Rotes Tor" in die Straßenbahnlinie 2 Richtung Augsburg West zugestiegen. Kurze Zeit darauf setzte sich ein unbekannter Mann neben sie und suchte vehement Blickkontakt. Der Mann sprach die 23-Jährige auf Englisch an und berührte ihren Oberschenkel. Auch griff sich der Mann oberhalb seiner Bekleidung an seinen Intimbereich und führte entsprechende Gesten aus. Die Frau reagierte umgehend und forderte den Mann zum Verlassen der Straßenbahn auf. Zur Mithilfe animierte sie auch anwesende Fahrgäste, sodass der Mann die Straßenbahn letztendlich verließ.

Zu einem ähnlichen Vorfall war es gegen 13.30 Uhr an der Haltestelle "Königsplatz" gekommen und gegen 11.30 Uhr in der Mensa der Uni Augsburg. Auch hier wurde Frauen aufdringlich auf Englisch angesprochen und mit sexuellem Hintergrund belästigt.

Mutmaßlich handelt es sich bei den Taten um den gleichen Täter, der wie folgt beschrieben wurde:

männlich, circa 25 Jahre alt, 170 cm groß, skandinavisches Erscheinungsbild, hellbraune, gelockte, Haare (Haarlänge bis über die Ohren), Oberlippenbart, bekleidet mit Sportbekleidung, helles T-Shirt und weiße Badelatschen, ungepflegte Gesamterscheinung

Die Polizei ermittelt nun wegen sexueller Belästigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter 0821/323-2710 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell