POL Schwaben Nord: Reizgas in Treppenhaus

Oberhausen - Am gestrigen Montag (17.07.2023) versprühte ein bislang unbekannter Täter Reizgas in einem Treppenhaus in der Zollernstraße. Dabei wurden insgesamt acht Personen verletzt.

Gegen 18.00 Uhr wurde die Polizei informiert, dass in dem Treppenhaus Reizgas versprüht wurde. Dabei erlitten insgesamt acht Personen Reizungen der Atemwege. Der Rettungsdienst versorgte die Verletzten vor Ort. Die Berufsfeuerwehr Augsburg belüftete das Gebäude, sodass die Bewohner anschließend wieder in das Gebäude zurückkehren konnten.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

