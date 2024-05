Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Geparktes Auto beschädigt

Heek (ots)

Unfallort: Heek, Gleisweg;

Unfallzeit: 13.05.2024, zwischen 10.20 Uhr und 10.50 Uhr;

Beschädigt zurückgelassen hat ein Unbekannter einen geparkten Pkw in Heek. Der schwarze Mercedes stand am Montagvormittag zwischen 10.20 Uhr und 10.50 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes am Gleisweg. Hier kam es zu dem Verkehrsunfall. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte beim Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ao)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell