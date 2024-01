POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einsätze in der Silvesternacht

Aalen (ots) - Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst rückten zu mehreren Einsätzen in der Silvesternacht aus: Gegen 19:40 Uhr brannte im Schwalbenweg in Waiblingen ein Altkleidercontainer. Hierbei entstand geringer Sachschaden. Auch um 21:15 Uhr brannte ein Altkleidercontainer, diesmal in der Oeffinger Straße in Waiblingen-Hegnach. Der Inhalt verbrannte, der Container musste durch die Feuerwehr geöffnet und gelöscht ...

