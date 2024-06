Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Versuchter Diebstahl durch falsche Handwerker in Groß Ippener +++ Zeugen gesucht +++ Warnhinweise der Polizei

Delmenhorst (ots)

Vermeintliche Handwerker haben am Dienstag, 18. Juni 2024, versucht, eine ältere Frau aus Groß Ippener zu bestehlen. Die Polizei sucht Zeugen und wiederholt Warnhinweise.

Gegen 14:45 Uhr klingelte eine männliche Person im Mühlenweg an der Haustür der Seniorin. Er gab sich als Handwerker aus und teilte mit, dass es in der Nähe einen Rohrbruch gegeben habe. Um auch ihre Leitungen überprüfen zu können, bat er um Einlass. Die Frau gewährte ihm Zutritt und folgte ihm in den Keller. In der Zeit, in der er vorgab an den Rohren zu arbeiten, telefonierte er. Als er die "Arbeiten" abgeschlossen hatte, begleitete ihn die Frau gegen 15:15 Uhr nach draußen. Anschließend stellte sie im Haus fest, dass Schubladen und Schranktüren geöffnet waren. Sie registrierte, dass sie auf einen Trickdiebstahl hereingefallen war: In der Zeit, in der sie im Keller abgelenkt wurde, hatte sich eine zweite Person durch die vermutlich nicht ganz geschlossene Haustür Zutritt zum Haus verschafft und nach Wertgegenständen gesucht. Glücklicherweise blieb dieses Vorhaben ohne Erfolg.

Die Frau beschrieb den Handwerker als

- ungefähr 30 Jahre alt - bekleidet mit einer schwarzen Schirmmütze - dunkel gekleidet - trug schwarze Sneaker mit auffälligen Streifen in silberner Farbe - sprach akzentfreies Deutsch

Die Polizei bittet um Sensibilisierung älterer Mitmenschen. Gerade sie sind betroffen von Trickdiebstählen aus Wohnungen, bei denen die späteren Täter

- eine Notlage, - eine offizielle Funktion - oder eine persönliche Beziehung

vortäuschen, sich oder Komplizen dadurch Zutritt zu Wohnungen verschaffen und Diebstähle begehen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell