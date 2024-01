Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Berg (Rhein-Lahn-Kreis) - Beschädigung einer Hecke nach Verkehrsunfallflucht

Berg/Rhein-Lahn-Kreis (ots)

Am 18.01.2024 ereignete sich in Berg (Rhein-Lahn-Kreis) zwischen 10:45 Uhr und 12:00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht, wobei die Hecke eines Anwesens in der Rathausstraße beschädigt wurde. Den Spuren nach zu urteilen scheint ein PKW in die Hecke gefahren zu sein. Der Unfallverursacher habe sich danach jedoch unerlaubt von der Örtlichkeit entfernt.

Die Polizei St. Goarshausen bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Unfallfahrzeug und/oder dem Fahrer geben können, sich unter der Rufnummer 06771/93270 zu melden.

