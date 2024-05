POL-SU: Sicherheitstag in Siegburg

Siegburg (ots) - Am Donnerstagmorgen (09. Mai) meldeten sich mehrere Lastkraftwagenfahrer bei der Polizei und gaben an, dass in der Nacht die Planen ihrer Anhänger "aufgeschlitzt" wurden. Insgesamt sechs Fernfahrer, die die Nacht auf der Autobahnraststätte Siegburg Ost an der Autobahn 3 verbracht hatten, waren Opfer der sogenannten "Planenschlitzer" geworden. Zumeist in der Nacht, wenn die Fahrer schlafen, werden von ...

mehr