POL-DA: Oberzent-Sensbachtal: Stromaggregat von Baustelle gestohlen

Oberzent (ots)

Eine Baustelle an der Landestraße 3120, zwischen Sensbachtal und Beerfelden, geriet in der Zeit zwischen Sonntagmittag (21.07.) und Montagmorgen (22.07.) in das Visier von Unbekannten. Die Täter entwendeten ein mit Stahlseil und Schloss gesichertes Stromaggregat. Der Schaden beträgt nach erster Schätzung rund 2500 Euro.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06062/953-0.

