POL-DA: Michelstadt: Einbruch in Wäscherei

Lautertal (ots) - Am Montagmorgen (22.07.) wurde bemerkt, dass bislang unbekannte Kriminelle, vermutlich in der zurückliegenden Nacht, in das Büro eines Betriebes in der Nibelungenstraße einbrachen. Nach derzeitigem Kenntnisstand drangen sie gewaltsam ins Gebäude ein. Sie erbeuteten anschließend eine Kaffeemaschine und einen Fernseher. Die Ermittlungen wurden ...

