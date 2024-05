POL-FR: Zell im Wiesental: Beim Vorbeifahren Außenspiegel beschädigt - Zeugensuche

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 21.05.2024, gegen 13.00 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Mehrfamilienhaus in der Austraße gerufen, da es in einer Küche brennen würde. Der Brand in der Küche, welcher schon auf Mobiliar der Küche übergegriffen hatte, konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Ursächlich für den Brand könnte ein Toaster gewesen sein, welcher auf dem Kochfeld auf einer Herdplatte stand und in ...

