POL-FR: Rheinfelden: Pkw in Nollingen ausgeräumt

Freiburg (ots) - Über Pfingsten wurden in der Innenstadt von Lörrach drei Pedelecs entwendet. Am Samstag, 18.05.2024, in dem Zeitraum zwischen 21.00 Uhr bis 23.00 Uhr, kam ein Pedelec der Marke Cube weg. Es stand verschlossen im Adlergäßchen an einem Fahrradständer. Der Diebstahlschaden soll 3.000 Euro betragen. An der S-Bahn-Haltestelle Museum / Burghof kam in dem Zeitraum zwischen Sonntag, 19.05.2024, 22.00 Uhr bis ...

mehr