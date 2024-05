Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Verdacht Diebstahl von zwei E-Scooter und einem Fahrrad - Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Freiburg (ots)

Ein 25-jähriger Mann sowie eine 18-jährige Frau stehen im Verdacht jeweils einen E-Scooter entwendet zu haben. Die 18-Jährige steht zudem im Verdacht noch ein Fahrrad entwendet zu haben.

Ein Geschädigter stellte am Sonntag, 19.05.2024, gegen 14.30 Uhr, einen Mann fest, welcher in der Basler Straße mit dessen in der Nacht vom 17. auf 18.05.2024 entwendeten E-Scooter unterwegs war. Der Mann war in Begleitung einer Frau, welche wohl gerade einen E-Scooter entwenden würde. Im Rahmen der Fahndung konnten ein 25-jähriger Mann sowie eine 18-jährige Frau von der Polizei vorläufig festgenommen werden. Weiterhin stehen beide Tatverdächtige im Verdacht, dass sie beim Führen der E-Scooter unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln standen. Im Krankenhaus erfolgten Blutentnahmen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 25-jährige Tatverdächtige wegen eines noch offenen Vollstreckungshaftbefehles in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die 18-Jährige wurde auf freien Fuß gesetzt. Kurze Zeit später soll die 18-Jährige ein Fahrrad in der Dammstraße entwendet haben. Dabei konnte sie von der Polizei erneut auf frischer Tat vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen dauern an.

Das Polizeirevier Lörrach sucht nun den Besitzer des zweiten entwendeten E-Scooters sowie des Fahrrades. Der E-Scooter wurde am Sonntag, 19.05.2024, gegen 14.30 Uhr entwendet. Er stand in der Basler Straße unweit der Tullastraße beziehungsweise dem Bahnhof in Stetten. Das entwendete schwarze Herrenfahrrad der Marke Focus stand in der Dammstraße. Die Besitzer mögen sich bitte mit dem Polizeirevier, Telefon 07621 176-0, in Verbindung setzen.

