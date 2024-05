POL-FR: Weil am Rhein: Auffahrunfall auf Palmrainbrücke - vier Leichtverletzte - hoher Sachschaden

Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Montag, 13.05.2024 bis Sonntag, 19.05.2024, wurde aus einen unverschlossenen Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses in der Adolf-Glattacker-Straße ein verschlossenes Pedelec der Marke Conway entwendet. Der Diebstahlschaden beträgt über 3.000 Euro. Am Montag, 20.05.2024, in dem Zeitraum zwischen 14.15 Uhr bis 15.30 Uhr, wurden von dem Campus einer Firma in der ...

