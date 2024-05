Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Binzen: Feuerwehreinsatz wegen Schwelbrand in Mülleimer unter Spüle

Freiburg (ots)

Montagnacht, 20.05.2024, kurz vor 02.00 Uhr, wurde die Feuerwehr wegen einem akustisch wahrnehmbaren Rauchmelder in einem Haus in die Hauptstraße gerufen. Grund für den ausgelösten Rauchmelder war wohl ein Schwelbrand in einem Mülleimer, welcher in der Küche unter der Spüle stand. Der Schwelbrand im Mülleimer wurde von der Feuerwehr abgelöscht. Es wurde niemand verletzt. Auch sei kein Sachschaden entstanden.

