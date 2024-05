POL-FR: Folgemeldung zu: Riegel: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrer und Pkw hier: Fahrradfahrer erliegt seinen Verletzungen

Freiburg (ots) - Am Montag, 20.05.2024, zwischen 0 Uhr und 15 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw einen in der Fürstbischof-Galura-Straße in Herbolzheim-Bleichheim geparkten Pkw der Marke Mercedes. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden am geparkten Pkw beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Der Polizeiposten Kenzingen (07644-9291-0) hat die ...

