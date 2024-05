POL-FR: Bleichheim: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Neuenburg (ots) - In der Nacht von Montag 20.05.2024 auf Dienstag 21.05.2024, brachen mehrere Personen in eine Tankstelle in der Bahnhofstraße in Neuenburg ein. Hierbei zerstörten sie die aus Glas bestehende Eingangstür der Tankstelle und gelangten so in die Verkaufsräumlichkeit. Noch bevor sich Täterschaft einem Tresor widmen konnte, flüchteten sie mit einem weissen Pkw, vermutlich mit französischer ...

