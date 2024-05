Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Diebstahl aus Fahrzeug - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Unbekannte machten sich in der Nacht von Montag auf Dienstag, 20./21.05.2024, an einem Pkw in der Straße "Am Wäldele" zu schaffen. Der Pkw war vermeintlich verschlossen und wurde auf unbekannte Weise geöffnet. Aus dem Fahrzeug wurden zwei hochwertige Sonnenbrillen der Marken Ray-Ban und Prada, eine Apple Watch sowie Bargeld entwendet. Der Sach- und Diebstahlschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/83160) bittet Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen in oben genannter Nacht in der Straße "Am Wäldele" gemacht haben, sich zu melden.

