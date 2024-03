Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl eines hochwertigen E-Bikes

Northeim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg, Samstag, 30.03.2024, 09:15 Uhr, Göttinger Straße

Nörten-Hardenberg (cho) Zur genannten Tatzeit ist es in Nörten-Hardenberg in der Göttinger Straße, in Höhe einer dortigen Bäckerei, zu einem Diebstahl eines hochwertigen E-Bikes gekommen. Der Geschädigte hat sein Fahrrad vor der Bäckerei abgestellt, mit einem Schloss gesichert und die Bäckerei betreten. Als der Geschädigte kurze Zeit später wieder zu seinem Fahrrad zurückgekehrt ist, habe er lediglich ein älteres Mountainbike an dem vorherigen Abstellort seines hochwertigen E-Bikes festgestellt. Dieses ältere Mountainbike wurde zuvor von einer männlichen Person genutzt. Diese Person kann seitens des Geschädigten wie folgt beschrieben werden:

- kurze dunkle Haare - um die 30 Jahre alt - schlank - ca. 180 cm groß

Die Fluchtrichtung des Täters ist unbekannt.

Das entwendete E-Bike hat einen Wert von ca. 4500 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu der männlichen Person und/oder zu der vorliegenden Tat angeben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim oder Nörten-Hardenberg zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell