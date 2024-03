POL-NOM: Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer stürzt alleinbeteiligt zu Boden

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Freitag, 29.03.2024, 21:20 Uhr,Harztor (B241) Northeim (cho) Am Freitagabend, gegen 21:20 Uhr, fuhr ein 49-jähriger Northeimer mit seinem PKW das Harztor in Richtung stadteinwärts. In Höhe eines Tankstellengeländes kommt dieser nach links von der Fahrbahn ab und stößt dabei mit einer neben der Fahrbahn befindlichen Laterne ...

mehr