POL-NOM: Alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis einen Unfall versucht

37154 Northeim, Freitag, 29.03.2024, 21:20 Uhr,Harztor (B241)

Northeim (cho) Am Freitagabend, gegen 21:20 Uhr, fuhr ein 49-jähriger Northeimer mit seinem PKW das Harztor in Richtung stadteinwärts. In Höhe eines Tankstellengeländes kommt dieser nach links von der Fahrbahn ab und stößt dabei mit einer neben der Fahrbahn befindlichen Laterne zusammen. Anschließend versucht der Verursacher zu Fuß von der Unfallörtlichkeit zu fliehen, kann aber durch Zeugen festgehalten werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte schließlich festgestellt werden, dass der Verursacher alkoholisiert und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit. Nach einer Blutprobenentnahme wurde der Verursacher mit mehreren eingeleiteten Ermittlungsverfahren aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

