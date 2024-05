POL-FR: Rheinfelden: 33-Jähriger verliert Kontrolle über seinen Pkw und kommt von Bundesstraße ab

Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Sonntag, 19.05.2024, 22.00 Uhr bis Montag, 20.05.2024, 07.30 Uhr, wurden in Lörrach fünf Motorroller entwendet. Zwei der entwendete Motorroller standen in der Teichstraße, ein weiterer in der Rümminger Straße und in der Wölblinstraße sowie einer in der Tüllinger Straße. Alle Motorroller waren mittels Lenkradschloss ...

mehr