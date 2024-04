Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Einbruch in das Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde

Großrosseln (ots)

In der Zeit vom 03.04.2024, ca. 16:00 Uhr, bis zum 05.04.2024, ca. 10:00 Uhr, ereignete sich ein Einbruch in das Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde in der Straße "Zum Steinberg" in 66352 Großrosseln. Ein bislang unbekannter Täter hebelt ein im rückwärtigen Bereich des Gebäudes befindliches Fensterelement auf und gelangt so in das Gebäude. Im Gebäude werden mehrere Schränke aufgebrochen, bevor der unbekannte Täter das Anwesen wieder in unbekannte Richtung verlässt. Hinweise zu dem Diebesgut sind bislang nicht bekannt. Erkenntnisse oder Hinweise bitte an die Polizei Völklingen unter der Tel: 06898/2020

