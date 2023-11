Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall auf der B 34 - starke Verkehrsbehinderungen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 21.11.2023, gegen 10:40 Uhr, waren nach einem Verkehrsunfall auf der dreispurigen B 34 zwischen Waldshut und Tiengen zwei Leichtverletzte zu beklagen. Der Unfall führte zu starken Verkehrsbehinderungen. Ein in Richtung Waldshut fahrender 54 Jahre alter Mann hatte die Gewalt über seinen Oldtimer-Sportwagen verloren. Der Sportwagen schleuderte in den Gegenverkehr und touchierte einen entgegenkommenden Kleinwagen. Im Kleinwagen verletzten sich die 64 Jahre alte Fahrerin und die 58-jährige Beifahrerin leicht. Beide Frauen wurden vom Rettungsdienst versorgt und kamen in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden liegt bei rund 20000 Euro. Die Bundesstraße war zeitweise nur einspurig, später zumindest wieder zweispurig befahrbar. Im Einsatz waren Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei.

