Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall unter alkoholischer Beeinflussung

Völklingen - Geislautern (ots)

Am Mittwoch, 03.04.24, gegen 14:36 Uhr, ereignete sich in der Ludweilerstraße in Völklingen, OT Geislautern, ein Verkehrsunfall unter Beteiligung von vier Fahrzeugen. Der Unfallverursacher, ein 36-jähriger Mann aus Frankreich, befuhr mit seinem Pkw, Peuget 308, die Ludweilerstraße Fahrtrichtung Völklingen-City. Aufgrund seiner alkoholischen Beeinflussung, Atemalkoholkonzentration über 1,1 Promille, kommt er nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert hierbei mit dem entgegenkommenden Fahrzeug, Ford Mondeo, eines 53-jährigen aus Großrosseln. Durch die Kollision wird der Peugeot nun nach rechts von der Fahrbahn abgelenkt und es kommt hier zu einem Zusammenstoß mit einem geparkten Pkw, BMW X3, einer 30-jährigen Frau aus Völklingen. Durch die Wucht des Aufpralls wird der BMW auf das davor geparkte Fahrzeug, Mercedes-Benz E-Klasse, einer 41-jährigen Frau aus Luxemburg geschoben. An allen Fahrzeugen entsteht erheblicher Sachschaden, geschätzt auf ca. 50.000 bis 60.000 EUR. Bei dem Verursacher wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Während der Unfallaufnahme erschien ein Angehöriger, 21-jähriger Mann aus Großrosseln, eines Unfallgeschädigten an der Unfallstelle und zeigte sich derart aggressiv, dass ihm vor Ort Handfesseln angelegt werden mussten. Zudem beleidigte er die eingesetzten Beamten. Gegen ihn wird nun ein gesondertes Verfahren eingeleitet. Letztendlich bleiben alle am Unfall beteiligten Personen sowie die eingesetzten Beamten unverletzt.

