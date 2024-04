Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Einbruch in das Clubheim der SG St. Nikolaus

Großrosseln - St. Nikolaus (ots)

In der Zeit vom 02.04., ca. 23:15 Uhr, bis zum 03.04., ca. 12:00 Uhr, wurde in das Clubheim der SG St. Nikolaus, Merlebacher Straße, eingebrochen. Durch einen unbekannten Täter wird ein Metallgitter sowie das dahinterliegende Fenster aufgebrochen und in das Clubheim eingestiegen. Dort werden Schubladen und Schränke im Bereich des Schankraums sowie der Küche angegangen. Über einen vor dem aufgebrochenen Fenster platzierten Stuhl flüchtet der Täter in unbekannte Richtung. Über mögliches Diebesgut ist bislang nichts bekannt. Hinweise bitte an die Polizei Völklingen unter Tel: 06898/2020

