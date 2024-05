Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Gevelsberg (ots)

Am 10.05.2024, um 11:40 Uhr, befuhr eine 38jährige Gevelsbergerin mit ihrem Pedelec Scott den Kruiner Tunnel in Gevelsberg in Fahrtrichtung Ennepetal. Hierbei gelangte sie vermutlich in die dortigen Gleise und stürzte. Die Fahrzeugführerin wurde leichtverletzt ins umliegende Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 100,00 Euro.

