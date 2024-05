POL-EN: Herdecke: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung: Der Vermisste wurde wohlbehalten im Nahbereich des Krankenhauses angetroffen.

Wetter (ots) - Aufmerksame Zeugen reagierten am 07.05.2024, gegen 12:50 Uhr, vorbildlich und informierten Mitarbeiter einer Bankfiliale an der Kaiserstraße. Es wurde zuvor beobachtet, wie zwei Täterinnen versucht hatten mit mehreren EC-Karten Bargeld an einem Geldautomaten abzuholen. Die 25 und 26 Jahre alten Täterinnen wurden Angesprochen und blieben so bis zum ...

