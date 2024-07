POL-DA: Höchst: Unbekannte entwenden Motorroller/Wer kann Hinweise geben?

Groß-Gerau (ots) - Eine Sachbeschädigung in der Evangelischen Kirche in der Kirchstraße wurde am Montagmorgen (22.07.), kurz vor 9.00 Uhr, festgestellt. Ein unbekannter Täter beschädigte ein Gästebuch und beschmutzte den Kirchenraum auf pietätlose Weise. Die Polizei in Groß-Gerau ermittelt nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und bittet unter der ...

