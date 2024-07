Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach/Lauerbach: +++KORREKTUR+++ Bürgersprechstunde der Polizei - Fahrräder werden codiert/Anmeldung erforderlich

Die Schutzfrau vor Ort der Polizei Erbach, Polizeihauptkommissarin Carina Oberle, lädt gemeinsam mit der Stadtpolizei am Donnerstag, den 1. August, für die Zeit zwischen 14 und 17 Uhr, zu einer "Mobilen Bürgersprechstunde" am Dorfplatz in Lauerbach und nicht wie ursprünglich gemeldet in Dorf-Erbach ein. Carina Oberle möchte hierbei für Bürgerinnen und Bürger ansprechbar sein und freut sich über viele Interessierte. Zudem bietet die Schutzfrau vor Ort in diesem Rahmen eine kostenlose Fahrradcodierung an. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um ihr Zweirad dadurch gegen möglichen Diebstahl zu schützen.

Zur besseren Planung ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Anmeldungen für die Codierung werden am 30. Juli, in der Zeit von 10.00 bis 14.00 Uhr, unter der Telefonnummer 06062/953-659 entgegengenommen.

Noch ein wichtiger Hinweis: Für die Codierung ist ein Identifikations-Dokument sowie ein Eigentumsnachweis für das Rad erforderlich. Zudem wird gebeten, bei E-Bikes oder Pedelecs den Batterie-Schlüssel nicht zu vergessen. Carbonräder sind für die Codierung nicht geeignet.

