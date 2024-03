POL Schwaben Nord: Zeugenaufruf nach Einbruch

Polizeipräsidium Schwaben Nord

Augsburg (ots)

Kriegshaber - Am Samstag (09.03.2024) gegen 03.30 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein Geschäft in der Werner-Heisenberg-Straße (einstelliger Hausnummernbereich). Die genaue Höhe des entstandenen Schadens und der Beute sind derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821.

