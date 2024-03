POL Schwaben Nord: Auto beschädigt

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am vergangenen Samstag (09.03.2024) wurde ein 23-Jähriger von einem 42-Jährigen in der Zimmererstraße mit einem Messer angegriffen. Einsatzkräfte nahmen den 42-jährigen Tatverdächtigen fest. Gegen 22.30 Uhr sprach der 42-Jährige den 23-Jährigen offenbar auf Höhe der Brücke an und es kam zu einem kurzen Gespräch. Nach derzeitigen Erkenntnissen zog der 42-Jährige im weiteren ...

mehr