Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Reifen verliert Luft

Augsburg (ots)

Autobahn A8 / AS Zusmarshausen / FR München - Am Donnerstag (07.03.2024) stellten Beamte der Verkehrspolizei (VPI) Augsburg erhebliche Mängel an einem Sattelzug fest. Die Fahrt war vorerst beendet.

Am Donnerstagnachmittag fiel Beamten des Schwerverkehrskontrolltrupps der VPI Augsburg ein Sattelzug auf der A8 auf. Dabei war vor allem ein lautes Schlaggeräusch zu hören. Bei der anschließenden Kontrolle an der Ausfahrt Zusmarshausen stellten die Beamten fest, dass zwei Reifen einer Achse deutliche Schäden aufwiesen. Die Reifen wurden offenbar durch eine Fehlfunktion der Bremse so stark beschädigt, dass die Laufflächen jeweils ein faustgroßes Loch aufwiesen und stark erhitzt waren.

Die Beamten untersagten zunächst die Weiterfahrt des Sattelzuges. Erst nach dem Wechsel der beiden Reifen durch einen mobilen Reifendienst konnte die Fahrt fortgesetzt werden. Den 64-jährigen Fahrer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 180 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell