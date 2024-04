Polizei Köln

POL-K: 240410-2-LEV Mordkommission ermittelt nach Messerangriff auf 50-Jährigen - Ein Tatverdächtiger festgenommen - Zeugensuche

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Am Mittwochabend (10. April) gegen 18.30 Uhr hat ein 50 Jahre alter Leverkusener auf der Neukronenberger Straße in Höhe Am Weidenbusch Stichverletzungen im Gesicht und im Oberkörper erlitten. Ersten Erkenntnissen zufolge, soll er von zwei jungen Männern attackiert worden sein. Die Umstände und Hintergründe sind bislang unklar. Seine schweren Verletzungen werden aktuell in einem Krankenhaus behandelt. Die Polizei Köln hat eine Mordkommission eingesetzt.

Von Zeugen alarmierte Polizisten nahmen einen der beiden Tatverdächtigen (17) im Zuge der Fahndung vorläufig fest.

Nach dem zweiten Tatverdächtigen fahndet die Polizei weiterhin mithilfe von Polizeihunden sowie einem eingesetzten Hubschrauber.

Er wird auf etwa 17 bis 19 Jahre geschätzt und als circa 1,70 bis 1,80 Meter groß beschrieben. Er soll zum Zeitpunkt des Angriffs einen schwarzen Adidas-Trainingsanzug getragen haben.

Zeugen, die Hinweise zum zweiten Angreifer oder seinem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (as/sb)

