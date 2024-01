Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: mehrere Verkehrsunfälle

Dienstgebiet der Polizeiinspektion Daun und der Polizeiwache Gerolstein (ots)

Bei teilweise sehr winterlichen Straßenverhältnissen und dem am gestrigen Tage gemeldeten Unwetter ereigneten sich einige, aber insgesamt betrachtet, wenige Unfälle im gemeinsamen Dienstgebiet der Polizeiinspektion Daun und der Polizeiwache Gerolstein.

"Die Fahrzeugführer*innen fuhren insgesamt alle sehr diszipliniert und den Wetter- und Straßenverhältnissen angepasst!", fasste der stellvertretende Leiter der Polizeiinspektion Daun, PHK Sven Lehrke zusammen.

Gleichzeitig appelliert die Polizei für die kommenden Tage, ebenso vorsichtig unterwegs zu sein, da die Witterungs- und Straßenverhältnisse sich aufgrund teilweise vorhergesagten massiven Schneefalls verschlechtern werden.

"Fahren Sie langsam und vorsichtig und vermeiden Sie jegliche aufschiebbaren Fahrten!"

Es kam zu insgesamt acht Unfällen am 17.01.2024; bei sieben Unfällen lag die Ursache an nicht angepasster Geschwindigkeit bei winterglatter Fahrbahn. Nur in einem Fall wurden der Fahrzeugführer und sein Beifahrer leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Alle übrigen Unfälle blieben erfreulicherweise bei Sachschäden.

In einem Fall war ein 27-jähriger Mann aus dem Bereich der VG Daun mit seinem Fahrzeug unterwegs zur Arbeit. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen und erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Ein etwas besonderer Unfall ereignete sich am 17.01.2024 um 07:21 Uhr, als ein 29-jähriger Fahrzeugführer eines Lastkraftwagens den Bahnübergang bei Densborn querte und die sich senkende Schranke missachtete. In der Folge riss er die Schranke vollends ab. Es blieb auch hier glücklicherweise nur bei Sachschaden. Es kam zu keinerlei Beeinträchtigung des Bahnverkehrs.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell