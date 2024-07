Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Odenwaldkreis: Polizisten aus drei Bundesländern kontrollieren Biker/In 25 Fällen Weiterfahrt untersagt-Drei Fahrverbote drohen

Bild-Infos

Download

Odenwaldkreis (ots)

Am Freitag und Samstag (19./20.07.) führten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen mobile und stationäre Motorradkontrollen im Odenwaldkreis durch. Unterstützt wurden die Kontrolleure im Rahmen einer Sicherheitskooperation von Kollegen aus Bayern, Baden-Württemberg sowie der Polizeipräsidien Westhessen und Mittelhessen. Ein Sachverständiger vom TÜV Rheinland unterstützte die eingesetzten Polizisten bei der Kontrolle der Motorräder.

Insgesamt stoppten die Beamten an den zwei Tagen mit Zivilmotorrädern aus dem fließenden Verkehr heraus sowie an Kontrollstellen an der Landesstraße 3410 bei Rothenberg, auf der Bundesstraße 460 bei Hüttenthal, der Bundesstraße 47 bei "Vierstöck" und auf der Krähbergstrecke 363 Motorradfahrerinnen- und fahrer. 24 Bikern und einem Quadfahrer wurde von der Polizei wegen technischen Veränderungen an den Abgasanlagen, abgefahrenen Reifen, unzulässigen Anbauteilen, Kennzeichenmissbrauchs oder Verstößen gegen die Helmtragepflicht die Weiterfahrt an Ort und Stelle untersagt. 11 Maschinen wurden zur genaueren Begutachtung sichergestellt. Die Ordnungshüter leiteten rund 130 Ordnungswidrigkeitenanzeigen, unter anderem wegen Missachtung des Durchfahrtsverbots auf der Krähbergstrecke, Überholen trotz Überholverbots, Nutzung nicht zulässiger Helme und Erlöschen von Betriebserlaubnissen ein. Zudem erhielten 80 Biker Mängelkarten, anhand derer sie nun zeitnah die Behebung von festgestellten Mängeln an ihren Maschinen nachweisen müssen.

Im Rahmen der Überprüfungen wurden zudem Geschwindigkeitsmessungen auf der Kreisstraße 211 bei Brombachtal durchgeführt. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Biker mit 126 km/h bei erlaubten 70 Stundenkilometern. Auf insgesamt drei Motorradfahrer kommen wegen erheblicher Geschwindigkeitsüberschreitungen nun Fahrverbote zu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell