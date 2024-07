Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Lützelbach - Verkehrsunfall mit Personenschaden und Einsatz des Rettungshubschraubers

Lützelbach (ots)

Am Dienstag (23.07.) kam es auf der L3259 zwischen Mühlhausen und Lützelbach zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Eine 23-jährige Paketdienstfahrerin aus Rüsselsheim befuhr die L3106 aus Richtung Rimhorn kommend. An der Kreuzung zur L3259 wollte sie nach links, in Richtung Mühlhausen, auf die L3259 einbiegen. Hierbei übersah sie ein aus Lützelbach Ehepaar im Alter von 69 und 70 Jahren, welches die Kreuzung zur gleichen Zeit in geradem Streckenverlauf von Mühlhausen nach Lützelbach passierte. Unmittelbar im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen. Durch den Zusammenstoß wurden alle Unfallbeteiligten verletzt. Ein Unfallbeteiligter wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert. Die anderen beiden Beteiligten wurden jeweils mit einem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Bei den Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden. Der Streckenabschnitt musste für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen für eine Dauer von 1,5 Stunden voll gesperrt werden.

