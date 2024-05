LPI-SHL: Alkoholisiert am Steuer

Suhl (ots) - In der Nacht des 12.05.2024 beschädigten Unbekannte ein in der Rimbachstraße in Suhl befindliches Verkehrszeichen, indem sie dies umknickten. Die hierdurch angeordnete Geschwindigkeitsbegrenzung ist nicht mehr für die Verkehrsteilnehmer ersichtlich. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Inspektionsdienst Suhl Telefon: 03681 369 0 E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de ...

