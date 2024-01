Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Schleifspur eines Reifens führt zu Unfallauto

Lübbecke (ots)

(TB) Zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Kreuzung Berliner Straße und Jockweg wurde eine Streifenwagenbesatzung am Samstagmittag gerufen. Ein Beteiligter war flüchtig. Die Reifenspur des beschädigten Wagens zeigte der Polizei den Weg zum Auto. Während eine Streifenwagenbesatzung vor Ort den Unfall aufnahm, fahndeten weitere Beamte nach dem Flüchtigen.

Ersten Ermittlungen zufolge befuhr eine Lübbeckerin kurz nach 13 Uhr mit ihrem Seat den Jockweg in Richtung Berliner Straße. Bei Grünlicht wollte die 61-Jährige die Kreuzung geradeaus in Richtung Heuweg passieren. Zeitleich kam ihr ein Mazda entgegen, an dessen Steuer ein Mann saß. Dieser bog unvermittelt vor ihr vom Jockweg nach links auf die Berliner Straße ein. Hierdurch kam es zur Kollision der Fahrzeuge. Die Frau verletzte sich hierbei leicht. Zudem wurden beide Autos erheblich beschädigt. An dem Mazda brach unter anderem die Achse des rechten Vorderrads, wodurch der Reifen blockiert wurde. Der zu dem Zeitpunkt noch unbekannte Mazda-Fahrer wendete sein Auto und flüchtete in Richtung Heuweg. Allerdings zeigte eine rund 1,2 Kilometer lange Abriebspur des Reifens den Beamten den Weg zum Unfallauto bis in die Dorchesterstraße. Dort wurde das stark beschädigte Auto sichergestellt und abgeschleppt. Anschließend suchten die Einsatzkräfte die Halteranschrift auf. Hier trafen sie nicht nur die Autobesitzerin, sondern auch einen Mann an, auf den die Beschreibung des Flüchtigen zutraf. Dieser war nicht nur erheblich alkoholisiert, sondern auch nicht im Besitz eines Führerscheins. Ihm wurde auf der Polizeiwache Lübbecke eine Blutprobe abgenommen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell