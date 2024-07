Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gräfenhausen/ Weiterstadt: Die Polizei codiert wieder Fahrräder

Gräfenhausen/ Weiterstadt (ots)

Kriminelle haben es immer mehr auf Fahrräder abgesehen. Neben der richtigen Absicherung des Rades, zu der unter anderem ein widerstandsfähiges Schloss, möglicherweise ein GPS-Tracker und das richtige Abschließen des Fahrrads gehören, stellt die Fahrradcodierung eine wertvolle Ergänzung dar.

Das 3. Polizeirevier wird am Samstag, den 31.8. von 10 bis 14 Uhr in Gräfenhausen und am Sonntag, den 15.9. von 10 bis 14 Uhr in Weiterstadt eine Fahrradcodierung durchzuführen.

Die erste Codierung findet in der Schlossgasse 15 in Gräfenhausen vor dem dortigen Bürgerhaus statt. Die Terminvergabe ist am 13. und 14. August von 9 bis 12 Uhr unter der Rufnummer: 06151 / 969 - 53400 möglich.

Der zweite Termin findet in der Darmstädter Str. 32 in Weiterstadt, nahe Marktplatz, vor dem dortigen Polizeibüro statt. Hierfür kann man einen Termin am 27. Und 28. August zwischen 9 und 12 Uhr unter der Rufnummer: 06151 / 969 - 53400 ausmachen.

Bei der Codierung gravieren die Beamtinnen und Beamten eine individuelle Buchstaben- und Zahlenkombination in den Rahmen des Rades. Diese Kombination enthält versteckte Informationen zur Besitzerin oder dem Besitzer des Fahrrades. Fundämter und Polizeidienststellen können diese Nummer auslesen, damit das Rad bei Auffinden eindeutig seinen rechtmäßigen Eigentümern zugeordnet werden kann. Neben dem positiven Effekt, Diebe abzuschrecken, bietet die Codierung zudem eine erhöhte Chance, ein gestohlenes Fahrrad seiner ursprünglichen Besitzerin oder seinem ursprünglichen Besitzer zuzuordnen und wieder zurückzubringen. Ultraleicht-Räder sowie Fahrräder mit einem Carbon-, Kevlar- oder Titanrahmen können bauartbedingt nicht codiert werden.

Noch ein wichtiger Hinweis:

Damit die Besitzer ihr Rad mit einem individuellen Code vor potentiellen Dieben schützen können, wird ein Identifikationsdokument und ein Eigentumsnachweis bei der Codierung benötigt. Außerdem gilt, den Batterieschlüssel von E-Bikes oder Pedelecs nicht zu vergessen. Carbon-Räder sind für die Codierung nicht geeignet.

Auf unserer Internetseite (https://ppsh.polizei.hessen.de/Ueber-uns/Regionales/Fahrradcodierung-und-Fahrradregistrierung/) finden Sie bereits geplante Termine zur polizeilichen Fahrradcodierung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell