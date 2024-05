POL-PPRP: Versuchter Diebstahl eines Motorrades

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstag (30.05.2024, 0 Uhr bis 14:15 Uhr) brachen Unbekannte in ein Café in der Bismarckstraße ein. In der Gaststätte wurden mehrere Automaten aufgebrochen. Ob bzw. was genau entwendet wurde, ist bislang noch unklar. Haben Sie verdächtige Personen am Donnerstag in der Bismarckstraße gesehen oder können Sie Hinweise geben? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, ...

mehr