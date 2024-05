Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Tatverdächtige nach versuchtem Einbruch in Auto ermittelt

Ludwigshafen (ots)

Nachdem der Polizei Ludwigshafen am 29.05.2024 ein versuchter Einbruch in ein geparktes Auto am Bahnhof Mundenheim gemeldet wurde, erkannte der Geschädigte die mutmaßlichen Täter am Abend des 30.05.2024 in der Maudacher Straße wieder. Der Geschädigte alarmierte die Polizei. Die Tatverdächtigen, ein 18-Jähriger und ein 17-Jähriger, wurden kontrolliert und zur Polizeidienststelle gebracht. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurden sie wieder entlassen. Der minderjährige Tatverdächtige wurde an seine Eltern überstellt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, ob die Verdächtigen auch für weitere Taten verantwortlich sein könnten.

