POL-PPRP: Mehrere Autos aufgebrochen

VG Landau-Land (ots) - Nachdem ein 35-Jähriger am 24.05.2024 nach Verbüßung seiner Haftstrafe entlassen wurde, nahmen Polizeikräfte den Mann am Donnerstagmittag (30.05.2024) in seinen Wohnräumen in Gewahrsam. Bei einer Kontrolle durch Polizeikräfte am Donnerstagmittag war er stark alkoholisiert und äußerte Drohungen. Er zeigte sich aggressiv und beleidigte einen Polizeibeamten. Der 35-Jährige wurde durch ...

