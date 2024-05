POL-MA: Heidelberg: Einbrecher verbarrikadiert sich in Badezimmer

Mannheim (ots) - Am Samstagmorgen gegen 3:30 Uhr griff ein noch unbekannter Täter in der Seckenheimer Straße einen Mann am Oberkörper und stieß diesen nach hinten um. Als der 37-Jährige am Boden lag, nahm ihm der Unbekannte den schwarzen Ledergeldbeutel ab und flüchtete in Richtung Innenstadt. Der Verdächtige wird wie folgt beschrieben: 175 cm, kurze schwarze Haare, kräftige Statur, trug einen dunklen Pullover ...

